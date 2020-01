Liga Primera Division, la classifica della giornata 20 (Di venerdì 17 gennaio 2020) Liga Primera Division, la classifica della giornata 20 Torna la Liga questo fine settimana, con l’anticipo Leganes-Getafe in campo venerdì 17 gennaio. Vediamo la classifica della Liga prima dell’inizio della giornata. In prima posizione di Primera Division troviamo a pari merito Barcelona e Real Madrid a 40 punti. Entrambe le squadre stanno camminando in sincrono, avendo racimolato nelle ultime 5 partite lo stesso numero di punti. Dietro di loro nella classifica della Liga troviamo altre due squadra a pari punti: ultimo gradino del podio all’Atlético Madrid, in ritardo dalla seconda posizione di 5 punti, mentre occupa l’ultima posizione della zona Champions il Siviglia, anch’esso a 35 punti. Anche la zona Europa League è combattutissima, con altre due squadra a pari punti: sono Real Sociedad e Valencia, con 31 punti a squadra. Chiudono ... Leggi la notizia su termometropolitico

