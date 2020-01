Libia, il segretario di Stato Usa Mike Pompeo sarà alla Conferenza di Berlino (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il segretario di Stato americano Mike Pompeo parteciperà alla Conferenza internazionale sulla Libia in programma domenica 19 gennaio a Berlino. Lo conferma nella notte il Dipartimento di Stato. Pompeo premerà su «tre cose»: il proseguimento del cessate il fuoco in Libia, «il ritiro di tutte le forze esterne e tre il ritorno a un processo politico facilitato dall’Onu e guidato dai libici», spiega un funzionario del Dipartimento di Stato. La partecipazione del segretario di Stato «riflette le priorità americane. Gli Stati Uniti continueranno a sostenere i partiti in Libia affinché venga raggiunta una fine delle ostilità di lungo termine e un accordo politico che consenta a tutti i libici di godere di un futuro di maggiore pace», aggiunge il Dipartimento di Stato precisando che l’imperativo è il proseguimento di un cessate il fuoco. Gli Stati Uniti per la Libia sono ... Leggi la notizia su open.online

Linkiesta : In piena crisi mondiale, il capo del governo parla delle sue foto di bambino, il ministro degli Esteri rilascia int… - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Libia, il segretario di Stato Mike Pompeo sarà alla conferenza di Berlino #Libia - GHERARDIMAURO1 : RT @MediasetTgcom24: Libia, il segretario di Stato Mike Pompeo sarà alla conferenza di Berlino #Libia -