Libia, Germania contro Erdogan: “L’invio di armi e militari viola l’embargo Onu”. Unhcr: “Fazioni arruolano i migranti nei centri” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Ad appena 48 ore dalla Conferenza di Berlino che metterà intorno al tavolo i principali attori libici e internazionali coinvolti nel conflitto nel Paese, non si placano scontri e accuse tra i sostenitori delle fazioni in campo. A scatenare la reazione del governo tedesco è stato l’annuncio, sabato, del presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, riguardo all’invio di altri militari a sostegno del Governo di Accordo Nazionale di Fayez al-Sarraj, riconosciuto dalle Nazioni Unite. “L’invio di armi e militari in Libia viola l’embargo delle Nazioni Unite”, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri di Berlino, in riferimento alle strategie messe in campo anche dopo l’ultimo cessate il fuoco dalla Turchia, da una parte, e dagli Emirati Arabi, dall’altra. Posizione, quella dell’esecutivo tedesco, sposata anche dagli Stati Uniti che, dopo ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

CAOS Libia / Sulla testa di Haftar i tubi di gas tra Germania - Turchia e Russia : A due giorni dal summit di Berlino il ministro degli Esteri tedesco si è recato in LIBIA e ha ottenuto da Haftar l'impegno a rispettare il cessate il fuoco

Libia : germania corre ai ripari - conferenza di Berlino il 19 gennaio - invito esteso all’Italia : La germania , vista la stasi della Ue e l'inconcludente azione, seppur frenetica, del governo italiano, ha organizzato in fretta e furia una conferenza sulla Libia che si dovrebbe tenere il 19 gennaio a Berlino

Libia - Sarraj e Haftar a Mosca per firmare la tregua davanti a Putin Germania : “Conferenza di Berlino a gennaio” : L’incontro vuole essere un punto di svolta per la crisi libica: oggi il capo del governo di unità nazionale, Fayez al- Sarraj , e il suo rivale, il maresciallo Khalifa Haftar , uomo forte dell’est della Libia , arrivano a Mosca per firmare un accordo sui termini del cessate il fuoco tra le truppe, entrato in vigore ieri con il plauso di Unione Europea, Stati Uniti, Nazioni Unite e Lega Araba. Un’intesa che al momento è molto fragile. Non ...

Urgente – Oggi vertice dei ministri degli esteri di Gb - Germania - Francia e Italia su Iran e Libia : La notizia è appena stata diffusa dall’agenzia France Presse. È stato deciso un incontro Urgente tra i ministri degli esteri di Gran Bretagna, Germania, Francia e Italia sulla doppia emergenza Usa-Iran e Libia. L’incontro si svolgerà a Bruxelles. Sarebbe stato invitato a partecipare anche l’alto rappresentante della Ue per la politica internazionale Borrell. Anche il ministro degli esteri, Di Maio, ha confermato il ...

