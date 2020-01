Libero: la Juve senza Ronaldo gioca meglio (e funziona anche meglio il sarrismo) (Di venerdì 17 gennaio 2020) La Juventus gioca meglio senza Ronaldo, scrive Claudio Savelli su Libero. E la squadra interpreta meglio il gioco di Sarri. Ma poter fare a meno del fenomeno portoghese, aggiunge, non è certo un problema, bensì un lusso. Savelli analizza le quattro partite giocate dai bianconeri senza Ronaldo. La media punti della Juventus è la stessa, scrive, ovvero 2,5 a partita, ma “segna di più (2,5 gol in media a partita contro 1,9) e subisce meno (0,75 contro 0,95)”. Certo, per avere una statistica più completa occorrerebbe “allargare il campione”, ma la sensazione più evidente è che “senza Ronaldo, Dybala e Higuain ballino, letteralmente. Si muovono all’unisono, a ritmo, con un’intesa naturale”. Quando Ronaldo è in campo, questo non avviene, anche perché uno tra Higuain e Dybala finisce in panchina e perché tutti e due “sono costretti ad un lavoro ... Leggi la notizia su ilnapolista

