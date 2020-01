L’emotività tutta italiana intorno alla legge elettorale (Di venerdì 17 gennaio 2020) legge elettorale: l’Italia non sa scegliere il suo sistema Quando si parla di sistema elettorale all’inglese, per un appassionato di politica è subito chiaro che si parla di un sistema di collegi uninominali a turno unico, mentre se si parla di sistema alla francese non vi sono ambiguità sul fatto che si tratti di un uninominale a doppio turno. Più complesso è forse il proporzionale alla tedesca, che tuttavia di fatto è un proporzionale con sbarramento al 5 per cento, mentre bisogna essere amanti della politica più di nicchia per sapere che il sistema spagnolo è un proporzionale diviso tra piccole circoscrizioni autonome. Pochi, tuttavia, saprebbero riferire quale sia il “sistema elettorale all’italiana”. Questo fatto non è dovuto a un bizantinismo del sistema: i sistemi elettorali sono regolamenti complessi e anche quelli apparentemente più semplici nascondono aspetti complicati. ... Leggi la notizia su tpi

