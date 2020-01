Legge elettorale, referendum inammissibile. Governo: “Avanti senza strappi” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il referendum sulla Legge elettorale promosso dalla Lega di Matteo Salvini non si farà: la Consulta lo ha dichiarato “inammissibile”. Il Governo quindi torna al lavoro per varare una “riforma senza strappi” che introduca una Legge elettorale proporzionale, ma cosa succede ora? Giuseppe Conte ha appreso la notizia da Algeri e ha subito effettuato un giro di telefonate a Dario Franceschini, Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio. Tutta la maggioranza si è compattata attorno alla decisione della Consulta: “Abbiamo scampato un pericolo – riferiscono -, il Governo ne esce stabilizzato e ora ha una prospettiva più ampia per andare avanti”. referendum Legge elettorale “inammissibile” Con il giudizio negativo della Consulta sul referendum promosso dalla Lega, “sarà più facile approvare la Legge proporzionale: la riforma elettorale è più ... Leggi la notizia su notizie

matteosalvinimi : La Consulta dice di no al referendum sulla legge elettorale. È una vergogna, è il vecchio sistema che si difende: P… - F_DUva : Anche la #CorteCostituzionale boccia le pretese della #Lega. Inammissibile il #referendum chiesto da #Salvini per a… - fattoquotidiano : Legge elettorale, la Corte costituzionale: “Inammissibile il referendum sul Rosatellum, eccessivamente manipolativo” -