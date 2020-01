Legge elettorale, la Consulta boccia la richiesta di referendum della Lega. Salvini: “Vergogna” (Di venerdì 17 gennaio 2020) La decisione della Consulta sul referendum sulla Legge elettorale: no alla richiesta di referendum della Lega, quesito eccessivamente manipolativo ROMA – Arriva la decisione della Consulta sul referendum sulle Legge elettorale. I giudici, che avrebbero dovuto decidere entro la serata di mercoledì 15 gennaio, hanno sentenziato nel pomeriggio del 16 respingendo la richiesta di referendum avanzata dalla Lega. referendum Legge elettorale, la sentenza della Consulta: no alla richiesta della Lega Con diverse ore di ritardo rispetto alla scadenza prevista e al termine di una seduta durata otto ore circa, la Corte costituzionale ha bocciato il quesito referendario presentato dalla Lega di Matteo Salvini. Non ci sarà quindi nessun referendum sulla questione in quanto il quesito sarebbe stato eccessivamente manipolativo. I leghisti avevano presentato la richiesta di una ... Leggi la notizia su newsmondo

matteosalvinimi : La Consulta dice di no al referendum sulla legge elettorale. È una vergogna, è il vecchio sistema che si difende: P… - F_DUva : Anche la #CorteCostituzionale boccia le pretese della #Lega. Inammissibile il #referendum chiesto da #Salvini per a… - fattoquotidiano : Legge elettorale, la Corte costituzionale: “Inammissibile il referendum sul Rosatellum, eccessivamente manipolativo” -