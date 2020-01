Legge elettorale, il referendum bocciato perché “eccessivamente manipolativo” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il giorno dopo la decisione della Consulta relativa al referendum sulla Legge elettorale, vengono esaminate meglio le ragioni che hanno portato alla sua bocciatura. Per la Consulta, infatti, il quesito era “eccessivamente manipolativo”. bocciato il referendum per abrogare il proporzionale La decisione della Consulta di bocciare il referendum proposto da 8 regioni a guida centrodestra, ha fatto infuriare Matteo Salvini. “È una vergogna, è il sistema che si difenda” ha tuonato in un tweet. Tra le prime ragioni divulgate dalla Consulta emerge un risvolto diverso. La Consulta depositerà la sentenza solo il 10 febbraio, ma è stata divulgata una nota pubblica in cui si fa chiarezza sulla scelta. Così come presentato, il quesito risulta infatti “estremamente manipolativo”. La proposta della Lega e del centrodestra era quella di eliminare la quota proporzionale prevista dalla Legge ... Leggi la notizia su thesocialpost

matteosalvinimi : La Consulta dice di no al referendum sulla legge elettorale. È una vergogna, è il vecchio sistema che si difende: P… - F_DUva : Anche la #CorteCostituzionale boccia le pretese della #Lega. Inammissibile il #referendum chiesto da #Salvini per a… - fattoquotidiano : Legge elettorale, la Corte costituzionale: “Inammissibile il referendum sul Rosatellum, eccessivamente manipolativo” -