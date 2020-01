Legge elettorale | Consulta boccia referendum Lega Sentenza | quesito

Riforma della Legge elettorale - e ora che succede? Tutte le alleanze sono a rischio : Riforma della legge elettorale, si va verso il Germanicum dopo che la Consulta ha bocciato il referendum della Lega. E ora che succede? legge elettorale, bocciato il referendum della Lega, adesso cambia tutto. La strada indicata dalla Consulta è quella del Germanicum, la Riforma della legge elettorale sulla quale sta lavorando il governo. Matteo Salvini non ha apprezzato il verdetto della Corte Costituzionale e si è scagliato contro il ...

Legge elettorale - referendum inammissibile. Governo : “Avanti senza strappi” : Il referendum sulla Legge elettorale promosso dalla Lega di Matteo Salvini non si farà: la Consulta lo ha dichiarato “inammissibile”. Il Governo quindi torna al lavoro per varare una “riforma senza strappi” che introduca una Legge elettorale proporzionale, ma cosa succede ora? Giuseppe Conte ha appreso la notizia da Algeri e ha subito effettuato un giro di telefonate a Dario Franceschini, Nicola Zingaretti e Luigi Di ...

Legge elettorale - il proporzionale è più vicino. Il governo : «Riforma avanti senza strappi» : Giuseppe Conte ha saputo «dell'ottima notizia» mentre stava decollando da Algeri. E in un giro di telefonate ha festeggiato assieme a Dario Franceschini, Nicola Zingaretti e Luigi Di...

Legge elettorale - il proporzionale è più vicino. Il governo : «Riforma avanti senza strappi» : Giuseppe Conte ha saputo «dell'ottima notizia» mentre stava decollando da Algeri. E in un giro di telefonate ha festeggiato assieme a Dario Franceschini, Nicola Zingaretti e Luigi Di...

Legge elettorale - bocciato il referendum voluto dalla Lega. La Consulta : «Inammissibile» : La Corte Costituzionale si è prenunciata negativamente sul quesito sostenuto dal Carroccio: «Eccessivamente manipolativo»

Legge elettorale - la Corte Costituzionale boccia il referendum : Legge elettorale, l’attesa per la decisione sul referendum proposto dalla Lega è finita. Il verdetto è chiaro e ha fatto arrabbiare Matteo Salvini. La Legge elettorale è salva. C’era attesa per la decisione della Corte Costituzionale che dopo otto ore ha emesso un parere definitivo. Non all’unanimità, come trapela dalle prime indiscrezioni, ma comunque con […] L'articolo Legge elettorale, la Corte Costituzionale boccia il ...

Giorgia Meloni sulla Legge elettorale : "Inevitabile la bocciatura del referendum - pronti a una nuova proposta" : La bocciatura della Corte costituzionale al referendum sulla legge elettorale non stupisce Giorgia Meloni. "Era prevedibile per l'aspetto politico non gradito alla sinistra e quindi sgradito alla maggioranza della Consulta", dichiara la leader di Fratelli d'Italia, che però evidenzia anche un proble

Consulta boccia referendum su Legge elettorale - Salvini : “Vergogna - è furto di democrazia” : Il leader della Lega, Matteo Salvini, si scaglia contro la decisione della Corte costituzionale che ha dichiarato inammissibile il referendum sulla legge elettorale voluto dal Carroccio. L'ex ministro dell'Interno parla di una "vergogna" e aggiunge: "È triste che Pd e Movimento 5 Stelle festeggino un furto della democrazia".Continua a leggere

Legge elettorale - la Consulta dice no al referendum. Salvini : «Vergogna» : La Corte Costituzionale ha dichiarato in ammissibile il quesito che puntava a cancellare la parte proporzionale dell’attuale sistema di voto: «Eccessivamente manipolativo»

Non si terrà il referendum sulla Legge elettorale : la Lega all’attacco : Nulla da fare. Non si terrà il referendum sulla legge elettorale sostenuto dalla Lega per abrogare le norme sulla distribuzione

Legge elettorale - per Consulta inammissibile referendum Lega : Milano, 16 gen. (askanews) – La Corte costituzionale ha bocciato il referendum elettorale voluto dalla Lega e proposto da 8 Consigli regionali. Oggetto della richiesta referendaria erano le due leggi elettorali del Senato e della Camera: l’obiettivo eliminare la quota proporzionale dei seggi, trasformando così il sistema elettorale in un maggioritario puro a collegi uninominali. Secondo la Consulta l’inammissibilità è dovuta ...

Le reazioni della politica dopo il "no" al referendum sulla Legge elettorale : Con il fiato sospeso, sin da ieri, in attesa della decisione della Corte costituzionale sul referendum che riguardava la legge elettorale, la politica stasera prende atto: il quesito è stato dichiarato inammissibile. E, aspettando le motivazioni della Consulta, è subito un effluvio di dichiarazioni, a partire da Matteo Salvini, leader della Lega, il partito che ha promosso l'iniziativa. "È una vergogna, è il vecchio sistema che si ...

Legge elettorale : la Consulta boccia il referendum. Salvini : «Vergogna - Pd e 5Stelle attaccati alle poltrone» : Il quesito referendario era stato proposto da otto consigli regionali (di Veneto, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Abruzzo, Basilicata e Liguria), tutti guidati dal centro-destra. La Corte costituzionale lo ha dichiarato inammissibile perché «eccessivamente manipolativo»

La Corte Costituzionale ha detto no al referendum sulla Legge elettorale : È inammissibile il referendum sulla legge elettorale, lo ha sancito la Corte Costituzionale. Per la Consulta il quesito è "eccessivamente manipolativo". Il quesito referendario, inerente l'"abolizione del metodo proporzionale nell'attribuzione dei seggi in collegi plurinominali nel sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica", era stato presentato da otto Consigli regionali (Veneto, Piemonte, Lombardia, Friuli ...