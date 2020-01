Le prime immagini di Come Una Madre con Vanessa Incontrada: foto e video della miniserie noir di Rai1 (Di venerdì 17 gennaio 2020) Due giorni prima dell'inizio del Festival di Sanremo che occuperà la prima settimana di programmazione della rete, Rai1 propone la miniserie in tre puntate Come Una Madre con Vanessa Incontrada. L'attrice torna su Rai1 dopo i record d'ascolti delle precedenti fiction - l'ultima in ordine di tempo Scomparsa - nei panni di una Madre in lutto per la perdita di suo figlio, che si ritrova a vivere una seconda maternità in modo inatteso, rocambolesco e pericoloso. Presentata in conferenza stampa Come una serie a metà tra road movie e noir, Come Una Madre è la storia di Angela, che da pochi mesi ha perso il figlio Matteo di nove anni in un incidente stradale. Segnata psicologicamente dal lutto, torna nella casa di famiglia in un paesino su un’isola dell’arcipelago toscano, dove incontra la misteriosa vicina di casa Elena: quando la donna le chiede di ospitare per una notte i suoi ... Leggi la notizia su optimaitalia

MarcoBovicelli : #Inter, ecco #Young: giocatore in arrivo dal #Manchester atterrato ora a Malpensa, subito idoneità visite e poi la… - MarcoBovicelli : #Inter, ecco #Spinazzola: giocatore atterrato a Milano, ora visite idoneità e poi la firma sul contratto. Le prime… - DisneyStudiosIT : Questa mattina a Milano, la regista Niki Caro ha presentato le prime straordinarie immagini del nuovo live action D… -