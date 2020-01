Le previsioni meteo di sabato 18 gennaio (Di venerdì 17 gennaio 2020) Le previsioni meteo di sabato 18 gennaio – Nuvole sparse al Nord, al Centro condizioni di marcata instabilità con rovesci sparsi. Al sud piogge anche di moderata intensità sulla Campania e sul versante tirrenico della Calabria. Le previsioni meteo di sabato 18 gennaio – Condizioni in peggioramento sulla penisola italiana con rovesci sparsi che interesseranno in particolar modo le regioni centrali e quelle meridionali. Nord – Nuvole sparse sulle regioni settentrionali addensamenti compatti sul settore occidentale Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso su gran parte delle regioni settentrionali. Le temperature faranno registrare un lieve calo con le massime che raggiungeranno gli 11 gradi. Centro – Condizioni di marcata instabilità con rovesci sparsi che interesseranno in particolar modo le zone interne Nuvole e rovesci anche sulle regioni centrali con ... Leggi la notizia su newsmondo

