Le intercettazioni di Bonucci sugli ultras della Juve (Di venerdì 17 gennaio 2020) Leonardo Bonucci, difensore centrale della Juventus, è appena tornato in bianconero dopo l’annata al Milan in cui doveva “spostare gli equilibri” quando gli investigatori alle prese con l’inchiesta Last Banner e sugli ultras che facevano i bagarini decidono di mettere sotto controllo il suo telefono. E, racconta oggi Massimiliano Nerozzi sul Corriere della Sera, le intercettazioni raccontano uno spaccato interessante di vita bianconera. Le intercettazioni di Bonucci sugli ultras della Juve Scrive il quotidiano che di venti giorni di intercettazioni, agli atti dell’inchiesta coordinata dal pubblico ministero Chiara Maina, resteranno sei telefonate: penalmente irrilevanti, ma che rendono l’idea dell’aria che tirava, oltre a ricostruire l’inizio della seconda vita di Bonucci in bianconero. Alle 19.40 del 9 agosto 2018, Leonardo Bonucci è al telefono con un amico, ... Leggi la notizia su nextquotidiano

