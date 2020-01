Le gravi accuse di PiazzaPulita alla Lega: registrazioni contro l’Amministrazione a Ferrara (Di venerdì 17 gennaio 2020) Arriva direttamente da PiazzaPulita un’accusa molto grave rivolta alla Lega, e più in particolare al governo locale in quel di Ferrara, conquistato dal Carroccio con recenti elezioni e, a quanto pare, caratterizzato anche da alcune presenze ritenute “ingombranti”. Esattamente come avvenuto con Report qualche settimana fa, in merito al caso di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia, non essendo un’inchiesta nostra possiamo al momento limitarci a riportare il video del servizio andato in onda. Senza sparare sentenze, al netto di messaggi audio chiari. Lega Le registrazioni e i vocali contro la Lega a Ferrara Nello specifico, come si nota dall’articolo originale di LA7 contenente anche il video in questione, con tanto di intercettazioni e messaggi vocali, si può ascoltare la voce del vicecapogruppo in consiglio comunale, Stefano Solaroli, che risale al 19 ... Leggi la notizia su bufale

