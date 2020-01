Lavrov:incontro Serraj-Haftar prematuro

Il premier del governo di accordo nazionale libico al-e il generalenon sono pronti ad avere contatti diretti. E' quanto ha dichiarato il ministro degli Esteri russo,, in conferenza stampa, a Mosca. La tregua per ora regge e la Russia si augura che duri "per un tempo indefinito". L'errore più grande "non dell'Italia ma dei colleghi della Nato, che nel 2011 hanno deciso di distruggere la Libia", ha dettosenza mezzi termini, aggiungendo che vedrà il ministro Di Maio alla conferenza di Berlino.(Di venerdì 17 gennaio 2020)