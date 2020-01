L’attacco iraniano alle basi Usa ha provocato feriti (Di venerdì 17 gennaio 2020) Nonostante il governo degli Stati Uniti d’America avesse affermato che a seguito dell’attacco iraniano alla base di Al-Asad in Iraq avesse sostenuto il contrario, alcuni soldati americani hanno riportato ferite a seguito delle esplosioni causate dai missili dell’Iran. A riportarlo è la Cnn, i seguito alle dichiarazioni dei portavoce della coalizione militare di istanza per la lotta contro l’Isis. I sintomi riportati consistono principalmente in commozioni cerebrali ed i feriti sono stati trasferiti per le idonee analisi del caso in Germania ed in Kuwait; non appena però le loro attuali condizioni saranno valutate idonee, riprenderanno la missione in Iraq. Stando a quanto riportato dalla testata DefenseOne, i militari che hanno riportato lesioni a seguito dell’attacco balistico iraniano sarebbero state 11, tutte trasportate in Germania repentinamente per ... Leggi la notizia su it.insideover

passionescatto : RT @agambella: #Iraq #Iran #Usa FOX News: Undici soldati degli Uniti ricoverati per commozione cerebrale dopo l'attacco iraniano alla base… - MassZito : RT @NamanTarcha: #Usa #washingto ammette (per ora) dopo aver negato che sono undici i militari rimasti feriti nell'attacco missilistico ira… - OttobreInfo : RT @NamanTarcha: #Usa #washingto ammette (per ora) dopo aver negato che sono undici i militari rimasti feriti nell'attacco missilistico ira… -