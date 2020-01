L’Atletico Madrid acquisterà un club in Canada (Di venerdì 17 gennaio 2020) L’Atlético Madrid fa un nuovo passo avanti nella sua strategia di internazionalizzazione. Come riporta “Palco 23”, il club spagnolo vuole accrescere la propria presenza in Nord America, creando una franchigia nella città di Ottawa, in Canada. Il progetto sarà annunciato nelle prossime settimane, in modo che il debutto del nuovo club possa avvenire già nel … L'articolo L’Atletico Madrid acquisterà un club in Canada Leggi la notizia su calcioefinanza

