Latina, cerca di soffocare la compagna in albergo: arrestato per tentato omicidio (Di venerdì 17 gennaio 2020) La Polizia di Stato ha arrestato un trentenne accusato tentato omicidio per aver cercato di soffocare la compagna in un albergo di Latina. L'ha picchiata brutalmente in testa e sul corpo con l'intenzione di ucciderla. Soccorsa e trasportata in ospedale, la donna ha riportato un trauma cranico e contusioni multiple. Leggi la notizia su fanpage

