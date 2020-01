L’asse del Mediterraneo per fermare il Sultano (Di sabato 18 gennaio 2020) C’è qualcosa che si muove nel Mediterraneo orientale. I voli dei servizi segreti e dei diplomatici sorvolano le coste del Mare Nostrum, e da qualche tempo c’è un vero e proprio via vai di funzionari, leader e ministri che si cimentano in un particolare tour delle capitale europee e mediorientali per cercare di mettere fine alla crisi in Libia. Ma la crisi libica è solo una delle numerose facce di un gioco più grande che sta coinvolgendo tutto il Mediterraneo. In particolare di quello orientale. La Libia è uno specchio che riflette altri meccanismi e che coinvolgono inevitabilmente il Levante, dove da tempo Recep Tayyip Erdogan prova a imporsi con le maniere dure nei confronti dei Paesi vicini. Ed è per questo che il blocco che fronteggia Erdogan nel Mediterraneo orientale è lo stesso che adesso sostiene Khalifa Haftar in Libia, proprio da quando Fayez al Sarraj – anche ... Leggi la notizia su it.insideover

