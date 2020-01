L'Amadeus di turno si insedia sulla piramide di micro rogne che le donne tollerano ogni giorno. Ora basta (Di venerdì 17 gennaio 2020) Alla fine è vero: come in molti dicono in queste ore, le donne presenti alla conferenza stampa per Sanremo2020 potevano “semplicemente” alzarsi e andarsene, lasciando Amadeus in compagnia delle sue banalità e delle sue non motivazioni.Insieme a loro avrebbero potuto andarsene anche le addette ai lavori presenti: giornaliste, fotografe, operatrici stampa e tecniche, che sono anni che sentono dire banalità sconcertanti sulle loro simili, e quindi anche su loro stesse. Anche le cantanti avrebbero potuto scioperare, per solidarietà e per esasperazione.Sarebbe stato un gesto stupendo, che avrebbe funzionato più di mille parole: se è la bellezza e la donna in ombra che volete, e se le donne vi servono solo come corollario, allora al posto nostro mettete pure qualche statua sul palco e Sanremo fatevelo da soli, vediamo come viene ... Leggi la notizia su huffingtonpost

