Lagarde chiede più Europa: “Euro e Ue hanno portato enormi benefici” (Di venerdì 17 gennaio 2020) La ricetta di Christine Lagarde per un’Europa migliore è semplice: accelerare sull’unione monetaria e, al tempo stesso, insistere sulla cooperazione europea. Il presidente della Banca Centrale Europea, come sottolinea il quotidiano Milano Finanza, ha le idee chiarissime: “L’integrazione europea, attraverso il mercato unico, ci porta vantaggi economici reali. Secondo una stima, il Pil pro capite dell’Ue sarebbe oggi fino al 20% inferiore se non fosse avvenuta alcuna integrazione. Sono le nostre istituzioni comuni nell’Ue a garantire tali progressi”. In altre parole, per chi non ne fosse ancora convinto, Euro e Unione Europea sarebbero gli artefici principali degli enormi benefici che sono piovuti dal cielo sulle teste dei cittadini del continente. Altro che austerity e taglio dei costi, Lagarde ha illustrato un quadro del tutto diverso: “L’Ue e ... Leggi la notizia su it.insideover

