Lady Gaga pronta a lanciare il nuovo singolo: ecco quando dovrebbe uscire e come sarà (Di venerdì 17 gennaio 2020) Lady Gaga la scorsa settimana durante l’intervista rilasciata ad Oprah ha rivelato che sta lavorando al suo nuovo album da anni. “quando è iniziato il processo di creazione di LG6? Da anni. Non quattro anni, da anni. Se sta per uscire? ride. Non vi preoccupare, farò ancora musica. Davvero, non vi preoccupate. La musica a cui ho lavorato per il mio prossimo disco riguarda l’apertura del lato psicotico. Parlo di abbracciare le nostre paure in modo da poter diventare più forte che mai”. Una fonte anonima ha dichiarato che il nuovo singolo dovrebbe uscire a febbraio. I Little Monster inoltre hanno notato che in questi giorni i ballerini della Germanotta erano tutti insieme ai Warner Bros Studios di Los Angeles per un progetto top secret. In molti hanno pensato al nuovo video musicale di Gaga. “dovrebbe tornare a febbraio. Lei sta davvero tornando. Penso di aver appena ascoltato ... Leggi la notizia su bitchyf

spotifybea2 : Tirei Lady Gaga! - beppecommenta : breve storia triste: Lady Gaga dopo una eternità pubblica una storia su Instagram e dato che si parla molto del suo… - DrApocalypse : Lady Gaga, il nuovo singolo uscirà durante Sanremo 2020? -