La7, Sardone (Lega): “A Bibbiano sinistra sfruttava bambini per fini personali”. Sansonetti si infuria: “Non può dire queste idiozie in tv” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Lite in diretta a Tagadà, su La7, tra l’eurodeputata della Lega, Silvia Sardone, e il direttore de Il Riformista, Piero Sansonetti. In studio si parla delle elezioni regionali in Emilia-Romagna e della vicenda Bibbiano, quando l’ex esponente di Forza Italia, passata al Carroccio, attacca: “La sinistra sfruttava i bambini per fini politici e interessi personali“. Alle sue parole, replica prima la conduttrice Tiziana Panella: “Fa dichiarazioni che non risultano in nessuna inchiesta”. Poi è Sansonetti a infuriarsi: “Lei non può dire queste balle in tv, prima di parlare si informi”. “Voi governate il Comune, governate la Regione, però quello che accadeva ai bambini di Bibbiano è colpa di Matteo Salvini” risponde Sardone. “Ma quale ‘governate’? Io faccio il giornalista – si difende Sansonetti – se sento ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

La7tv : #tagada Su #Bibbiano si scaldano gli animi in studio. La leghista @SardoneSilvia accusa: 'La sinistra sfruttava i b… - Tino44588447 : RT @La7tv: #tagada Su #Bibbiano si scaldano gli animi in studio. La leghista @SardoneSilvia accusa: 'La sinistra sfruttava i bambini!'. Ris… - Profilo3Marco : RT @La7tv: #tagada @SardoneSilvia (Lega) sulla volontà di @matteosalvinimi di chiudere la campagna elettorale per l'Emilia Romagna a #Bibbi… -