La Verità e il complotto di Cartabia dietro la bocciatura del referendum (Di venerdì 17 gennaio 2020) La Verità ha individuato il colpevole della bocciatura del referendum proposto dalla Lega sulla legge elettorale: si tratta di Marta Cartabia, presidente della Corte Costituzionale. Secondo Alessandro Rico la Cartabia è “candidata al Quirinale” e quindi ha affossato “la legge che può rovinarle i piani”. Prima donna presidente della Corte costituzionale dall’11 dicembre 2019 e già vicepresidente dal 12 novembre 2014 fino alla sua elezione a presidente, Cartabia, nell’interpretazione del giornale di Maurizio Belpietro, avrebbe deciso di segare il quesito di Calderoli per i suoi bassi interessi. L’idea che invece sia Calderoli che continua a proporre (e a farsi votare, quando ne ha la forza) leggi elettorali incostituzionali, come è già successo per il Porcellum, non sfiora evidentemente le teste d’uovo che albergano la redazione del ... Leggi la notizia su nextquotidiano

