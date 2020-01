La tv e i suoi protagonisti visti da Klaus Davi. Svolta Social di Di Bella. Vento in poppa per Rai News 24. Boom tra i giovani grazie a Telegram (Di venerdì 17 gennaio 2020) Vento in poppa per il canale all news diretto da Antonio Di Bella. In un anno, il 2019, che ha visto in calo i talk, con rare eccezioni come Quarta Repubblica, Stasera Italia e Otto e Mezzo, regge bene un canale come Rai News 24, caratterizzato da una programmazione articolata che alterna le notizie in tempo reale e la rincorsa al day by day, come si confà a questa tipologia di canale, a spazi dedicati al varietà, all’infotainment, alle inchieste e agli approfondimenti. In poche parole, grazie a questa offerta variegata, l’ex direttore del Tg3 col tempo è riuscito a conquistare nuovi telespettatori. Ma non solo, Di Bella, ormai da quasi 4 anni alla guida del network, ha saputo dare un’impronta più giovane per adeguarsi alle nuove esigenze del pubblico. Complice l’avVento delle rilevazioni Auditel ampliate pure ai device digitali, cioè allo streaming via web, è stato praticamente ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

MarioManca : Comunque io un'interazione così partecipata da parte di Twitter per riuscire a indovinare i protagonisti di uno sho… - giamet1 : @SSovranista @BorgonzoniPres La gente di Bibbiano lasciamola stare... ne ha le tasche piene di questa storia e sopr… - intoscana : Prosegue la grande stagione delle fiction tv, e ancora una volta la Toscana fa capolino, nella trama e per i suoi p… -