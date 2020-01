La strana battaglia di Salvini all’antisemitismo: difende Israele ma boccia la Commissione Segre (Di venerdì 17 gennaio 2020) La strana battaglia di Salvini all’antisemitismo Nel corso della conferenza “Nuove forme di antisemitismo” organizzata in Senato giovedì 19 gennaio 2019, Matteo Salvini ha lanciato la sua campagna contro l’antisemitismo, annunciando di volerla portare avanti tra i banchi del Parlamento. L’intenzione del leader leghista è quella di accelerare in Aula l’adozione del documento IHRA (International holocaust remembrance alliance), che allarga il concetto di antisemitismo includendovi anche l’antisionismo: per Salvini chi oppone lo stato d’Israele è da considerarsi antisemita. “Non c’è niente che precluda la libera critica alle politiche del governo, ma opporsi all’esistenza di Israele è antisemitismo, e i paesi che combattono Israele sono un pericolo”, ha dichiarato Salvini. Ma nel corso della conferenza, a cui ha preso parte ... Leggi la notizia su tpi

