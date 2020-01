La società britannica di telecomunicazioni BT collabora con Google Stadia per il cloud gaming in Europa (Di venerdì 17 gennaio 2020) La società britannica di telecomunicazioni BT ha annunciato una partnership con Google Stadia, in cui diventerà il primo partner di distribuzione europeo per la piattaforma di cloud gaming. Questa collaborazione consentirà ai consumatori del Regno Unito di sfruttare la tecnologia in crescita. Inoltre, BT e Google lavoreranno insieme su iniziative per aumentare la consapevolezza, l'accesso e la disponibilità della piattaforma nel Regno Unito."Cerchiamo continuamente di fornire ai nostri clienti i prodotti e le esperienze più interessanti e, collaborando con Google su Stadia, siamo in grado di aiutarli a spingere i limiti del gioco", ha dichiarato Marc Allera, CEO della divisione Consumer di BT. "Stiamo inoltre investendo nelle reti 4G, 5G e in una fibra più veloce del Regno Unito, quindi il nostro servizio di banda larga domestica superveloce è l'accompagnamento perfetto per coloro che ... Leggi la notizia su eurogamer

