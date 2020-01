La Russia verso la conquista dell’Iraq (Di venerdì 17 gennaio 2020) L’Iraq sta negoziando l’acquisto degli S-300 – sistemi missilistici terra-aria a lungo raggio – dalla Russia. Pur non essendo la prima volta che viene ventilata tale possibilità, la notizia giunge in un momento molto delicato per l’Iraq e potrebbe esacerbare le tensioni con gli Stati Uniti. Resosi necessario in seguito ai presunti bombardamenti israeliani contro obiettivi iraniani in Siria, Libano e Iraq, il precedente ciclo di trattative tra Mosca e Baghdad era stato sospeso lo scorso agosto, a causa della minaccia di sanzioni da parte di Washington nei confronti del Paese mediorientale. Oggi, però, qualcosa è cambiato, e il comitato di sicurezza e difesa del Parlamento iracheno ha dato luce verde all’acquisto dei sistemi missilistici da Mosca, la cui quota di armamenti nelle forze di difesa aerea irachene dovrebbe addirittura superare il 50 per ... Leggi la notizia su it.insideover

