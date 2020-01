La Russia ha un piano per blindarsi dai satelliti spia (Di venerdì 17 gennaio 2020) Mosca ha un piano per bloccare i satelliti spia di potenze avversarie che orbitano nei cieli della Federazione. Ad annunciarlo è stata l’Agenzia spaziale russa Roscosmos, che ha sviluppato un programma per “bloccare” l’attività potenzialmente ostile di tutti satelliti spia stranieri, rendendoli inservibili e custodendo così le informazioni sensibili che gli “occhi e le orecchie” elettronici dello spazio potrebbero catturare. A riferirlo è stata l’emittente nazionale Rt, che ha reso noto come gli ingegneri di Roscosmos stiano operando una raccolta di tutti i dati disponibili sui satelliti spia stranieri attualmente conosciuti, per innalzare una rete di contromisure adeguata a schermare lo spazio aereo russo, e blindarlo da questi occhi indiscreti. L’idea è quella di creare un insieme di “dispositivi terrestri” in grado disturbare le loro ... Leggi la notizia su it.insideover

