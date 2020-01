La ricetta della buonissima crema di arancia e cannella di Cotto e Mangiato (Di venerdì 17 gennaio 2020) Una ricetta per una crema facile e veloce da gustare al cucchiaio ce la regala Cotto e Mangiato ed è la ricetta della crema all’arancia e cannella, una vera delizia. Come sempre le ricette Cotto e Mangiato sono facili e Tessa Gelisio suggerisce sempre ricette semplici. La crema di arancia e cannella è da servire nel bicchiere o in una coppa, si gusta quindi al cucchiaio aggiungendo un po’ di pandoro o di panettone, se ne abbiamo ancora in casa, oppure una fetta di torta o di pan di Spagna. Ecco dalle nuove ricette Cotto e Mangiato la ricetta della golosa crema di arancia e cannella con amaretti. Non perdete le altre ricette di Cotto e Mangiato, non solo dolci. FACCIAMO LA crema arancia E cannella DALLE RICETTE Cotto E Mangiato Ingredienti crema all’arancia di Cotto e Mangiato: 400 g latte, scorza di 1 arancia, 1 stecca di cannella, 3 tuorli, 140 g zucchero, 50 g farina, succo di 1 ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

