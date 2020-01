La Procura dispone l’autopsia per il ragazzo trovato morto sotto il ponte Oreto (Di venerdì 17 gennaio 2020) La Procura ha disposto l’autopsia sul corpo di A.P., 29 anni, trovato morto sotto il ponte Oreto, a Palermo, e scomparso 24 ore prima. Non è ancora chiara la causa delle morte del ragazzo trovato morto ieri pomeriggio sotto il ponte di via Oreto a Palermo. A trovarlo è stato un passante che si è accorto del corpo senza vita del giovane tra le acque del corso d’acqua. Sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco a recuperare il corpo. Dopo l’ispezione del medico legale è stata disposta l’autopsia per fugare i dubbi sulla morte. L’ipotesi al momento al vaglio degli investigatori p quella di suicidio, ma le indagini dei carabinieri proseguono. Il medico legale ha ordinato per chiarire le cause della morte del ragazzo e per fugare ogni dubbio l’esame autoptico. La famiglia nella mattinata di ieri aveva lanciato l’appello dopo la scomparsa del ... direttasicilia

