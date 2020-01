La preghiera di Khamenei (Di venerdì 17 gennaio 2020) Per la prima volta dal 2012 la Guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei, ha tenuto oggi la preghiera del venerdì a Teheran, nell’affollatissima gran moschea di Mossalla: davanti era stata messa una bandiera americana da calpestare. C’era molta attesa per il raro sermone di Khamenei perché la Guida supr Leggi la notizia su ilfoglio

repubblica : Iraq, l'ayatollah Khamenei alla folla in preghiera: 'Trump è un pagliaccio, ci colpirà alle spalle' [aggiornamento… - fattoquotidiano : Iran, l’ayatollah Khamenei guida la preghiera del venerdì per la prima volta in otto anni - SkyTG24 : Iran, Khamenei: 'Attacco a Usa è miracolo di Allah' -