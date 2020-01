La polizia italiana sta per dotarsi del taser, ma l’arma ha ancora tanti punti critici (Di venerdì 17 gennaio 2020) (Foto: Claudio Furlan/Lapresse) Dunque il taser, la pistola elettrica, è stata promossa. La sperimentazione avviata nel 2018, e conclusasi lo scorso giugno, sembra aver dato i suoi frutti. Tanto per cominciare, sarebbe interessante sapere quali siano effettivamente le evidenze raccolte nelle 12 città in cui è stata svolta la prova. Il regolamento che disciplina l’arma a impulsi elettrici per polizia, carabinieri e guardia di finanza è quindi in calendario per l’approvazione preliminare nel Consiglio dei ministri di oggi, 17 gennaio. Il passaggio successivo sarà al Consiglio di stato per un parere non vincolante, infine il testo tornerà in Consiglio per via libera definitivo. A quel punto potrà entrare in dotazione su tutto il territorio, a uso di agenti abilitati e addestrati dall’azienda produttrice nel Centro nazionale di sperimentazione di Nettuno. La china all’americana, insomma, ... Leggi la notizia su wired

