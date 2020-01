La nonna di Fedez dice che «oggi qua ci vorrebbe Mussolini e la marcia su Roma» | VIDEO (Di venerdì 17 gennaio 2020) Le colpe dei nonni, non ricadano sui nipoti. Sta facendo molto discutere una dichiarazione rilasciata da Luciana Violini. Per chi non lo sapesse, si tratta della nonna del rapper milanese Fedez che, dallo scorso 13 gennaio, ha fatto il proprio esordio nel mondo dei podcast con la trasmissione ‘Muschio Selvaggio’. E proprio in occasione delle prima puntata, la nonna Fedez è stata una degli ospiti presenti nello studio di registrazione. Con lei anche il tanto discusso Bello Figo. Ma a far piovere le proteste è stata una dichiarazione che la donna ha fatto su Benito Mussolini. LEGGI ANCHE > Tiziano Ferro attacca Fedez: «Non si scherza sulla sessualità. Da lui atti di bullismo» Si stava facendo il gioco dei pro e dei contro e gli ospiti dovevano rispondere (anche motivando) se erano a favore o contrari a determinate personalità o fatti. Ed ecco che, al minuto 24 e 24 secondi del podcast, ... Leggi la notizia su giornalettismo

