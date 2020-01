La moda diventa super eco. Glamour e sostenibilità vanno di pari passo alla Man Fashion Week (Di venerdì 17 gennaio 2020) Cominciamo subito con una buona notizia: l’85% del made in Italy si schiera con l’ambiente e si dichiara ecosostenibile. Era ora che se ne accorgessero anche gli stilisti. Dal super ego si passa al super eco, tranciabilità dei prodotti, utilizzo di tessuti organici, riuso e riciclo, strumenti di valutazione della sostenibilità che guida miglioramenti e trasparenza nel settore della moda, uso di etichette e di packaging che garantiscano la conformità agli standard sociali. Educare i giovani che guardano la moda come fonte d’ispirazione a non sprecare perché un capo di buona manifattura è destinato a durare nel tempo e dunque diventa eco/frendly. I capofila sono Armani, Prada, Zegna, Ermanno Scervino, Isaia. Renzo Rosso, cresciuto e vissuto in campagna, visionario, ma anche uomo pratico, farà certificare tutta l’azienda e intanto mappa i negozi Diesel nel mondo per misurare e ridurre le ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

