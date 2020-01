La mamma di Rabiot compromette definitivamente la convocazione del figlio all’Europeo (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sul Corriere della Sera il caso della mamma/agente di Rabiot che, litigando con il presidente della federazione francese, Noel Le Graet, cancella definitivamente le possibilità che il figlio venga convocato in Nazionale. In una trasmissione de L’Equipe, Veronique Rabiot ha definito Le Graet un bugiardo. Esacerbando animi già abbondantemente amareggiati da quanto accaduto alla vigilia della Coppa del Mondo in Russia, che vinse proprio la Francia. Il presidente della federazione francese ha dichiarato che, all’epoca, provò ad incontrare da solo il calciatore ma che la mamma si mise in mezzo. «Ho chiamato il ragazzo, per convocarlo nel mio ufficio. Ma mi ha risposto la madre, dicendo che sarebbe venuta lei. Senza il giocatore. E le ho detto che non era in questione. Poi mi ha richiamato per dirmi che sarebbe venuta col ragazzo. Ma non è quello che volevo e non c’è stato alcun ... Leggi la notizia su ilnapolista

