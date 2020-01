LA GUERRA È FINITA, anticipazioni seconda puntata di lunedì 20 gennaio (Di venerdì 17 gennaio 2020) Prosegue su Rai 1 in prime time la fiction La GUERRA è FINITA. Ecco anticipazioni e trama della seconda puntata, in onda lunedì 20 gennaio 2020: Davide non riesce a convincere Besozzi a chiedere ai Terenzi di lasciare la loro tenuta. Giulia, però, conosce i Terenzi perché sono amici dei suoi genitori e così decide di tornare a casa, anche se ciò significa parlare con la madre e riaprire delle vecchie e dolorose ferite: suo padre infatti è stato arrestato per collaborazionismo e Giulia non riesce a perdonarlo. Giulia incontra Stefano, un giovane legale che decide di recarsi alla Tenuta a dare un’occhiata e poi prova a parlare con la marchesa Terenzi. Davide cerca notizie su sua moglie e suo figlio ma, arrivando a Mauthausen, scopre che Enrica è morta. Alcuni ragazzi si prendono gioco di Gabriel, dopo aver scoperto che non sa leggere. Tutte le nostre news anche su Instagram ... Leggi la notizia su tvsoap

