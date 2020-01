La giunta per le immunità voterà si pronuncerà lunedì 20 gennaio su Salvini e il caso Gregoretti (Di venerdì 17 gennaio 2020) La partita si stava concludendo sul 6 a 6, ma a segnare il golden goal è stata Maria Elisabetta Alberti Casellati. La vittoria è andata al Centrodestra che, quest’oggi, ha ottenuto il successo nella partita della giunta per il Regolamento del Senato che ha approvato – con un solo voto di scarto – il calendario con l’ordine del giorno presentato dall’opposizione. Il voto immunità Salvini, nella giunta di Palazzo Madama, ci sarà lunedì 20 gennaio. La decisione della presidente del Senato ha provocato le reazioni della maggioranza. LEGGI ANCHE > caso Gregoretti, Salvini: «Si vergognano di dire se sono un criminale o no» «Da oggi è certificato, dai suoi atteggiamenti e dalla sua volontà di esprimersi che la presidente del Senato non è più super partes e ha deciso di entrare, per motivi suoi che riteniamo non sufficienti, di scendere pesantemente ... Leggi la notizia su giornalettismo

