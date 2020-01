La Germania ha un piano per dire addio al carbone entro il 2038 (Di venerdì 17 gennaio 2020) (foto: Fabian Strauch/ Getty Images) Il governo tedesco di Angela Merkel e i länder regionali sono d’accordo su un piano per eliminare gradualmente le centrali energetiche a carbone entro il 2038, prevedendo lo stanziamento di circa 40 miliardi di euro per la riconversione industriale delle regioni che ospitano gli impianti e sussidi a minatori e dipendenti delle centrali che resteranno senza un lavoro. La notizia arriva dopo uno stallo del provvedimento, annunciato già un anno fa, e un dialogo con le regioni direttamente interessate, come Sassonia-Anhalt, Sassonia, Brandeburgo e Renania settentrionale-Vestfalia. Le resistenze erano state soprattutto a est, dove i länder dipendono moltissimo dalla lignite, un carbone fossile. Wir sind erstes Land weltweit, das verbindlich aus Atom & Kohle aussteigt: ein großer Schritt für #Klimaschutz & wichtiges internationales Signal. Mir ist ... Leggi la notizia su wired

f_burlaCpi : Sì, nel duemila e credici (e con soldi anche nostri) - CloMaestri : RT @InfoAmb: Germania, dai Länder il via libera al piano per l’addio al carbone. Prime centrali chiuse entro l’anno, risarcimenti miliardar… - pacaflower : RT @InfoAmb: Germania, dai Länder il via libera al piano per l’addio al carbone. Prime centrali chiuse entro l’anno, risarcimenti miliardar… -