La Francia invia la Charles de Gaulle nel Mediterraneo orientale (Di sabato 18 gennaio 2020) L’invio di una portaerei è sempre un segnale. E la decisione del governo francese di inviare la Charles de Gaulle nel Mediterraneo orientale per “sostenere” le operazioni contro lo Stato islamico non fa eccezione. La Francia non perde di vista un’area fondamentale dal punto di vista strategico, diplomatico, e di sicurezza come quella del Medio Oriente. E il rafforzamento della presenza militare di Parigi nello scacchiere del Levante rende ancora più chiara la netta volontà da parte di Emmanuel Macron di non essere messo da parte nella regione. La Francia non può fare a meno né del Medio Oriente né del Mediterraneo orientale. Sono troppi gli interessi che fanno sì che le autorità francesi non abbandonino quell’area del mondo: a cominciare sicuramente dalla lotta al terrorismo. L’operazione Chammale, versione francese di Inherent Resolve, prosegue ... Leggi la notizia su it.insideover

