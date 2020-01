La dieta dell’inverno (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sono circa 2 milioni gli italiani che, in questi giorni, stanno facendo i conti con il virus influenzale. In particolare – scrivono gli esperti dell’Iss – giovani adulti e anziani. L’influenza rappresenta un serio problema di sanità pubblica e una rilevante fonte di costi diretti e indiretti per la gestione dei casi e delle complicanze della malattia e l’attuazione delle misure di controllo. Oltre alle comuni norme da rispettare per evitare il contagio, come lavarsi accuratamente le mani, e l’igiene respiratoria (ossia il contenimento della diffusione derivante da starnuti e colpi di tosse con la protezione della mano o di un fazzoletto), anche l’alimentazione può dare una mano. Una scorta di antiossidanti La dieta ideale per l’inverno è infatti quella che contiene buone dosi di antiossidanti, sostanze indispensabili per aumentare le difese immunitarie dell’organismo e ... Leggi la notizia su dilei

dieta dell’inverno Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : dieta dell’inverno