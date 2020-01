La Confessione (Nove), Irene Pivetti a Peter Gomez: “Ho sofferto tanto dopo che Bossi mi cacciò dalla Lega. Ma oggi lo ringrazio” (Di venerdì 17 gennaio 2020) “Umberto (Bossi ndr) non sai quanto mi ha fatto soffrire quando mi hai espulso dalla Lega. Quella faccenda ho dovuto strapparmela dal cuore”. Sono queste le parole che Irene Pivetti, ospite de ‘La Confessione’ di Peter Gomez in onda venerdì 17 gennaio alle 22.45 sul Nove, ha pronunciato in un messaggio diretto al fondatore della Lega, Umberto Bossi. Invitata dal direttore de ilfattoquotidiano.it a lanciare un messaggio al Senatùr, l’ex presidente della Camera ricorda con affetto il periodo in cui era nel gruppo dirigente del ‘Carroccio’: “Tante volte in quegli anni ho pensato quanto era importante quello che tu facevi per l’Italia e anche per me – prosegue l’ex parlamentare – e anche quanto i tuoi maledetti difetti, meritavano di essere perdonati per l’obiettivo di dare vita ad un futuro nel quale tutti speravamo”. La Pivetti, ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Noovyis : (La Confessione (Nove), Mario Giordano a Peter Gomez: “Renzi in passato mi confidò di volersi candidare col centro-… - Noovyis : (La Confessione (Nove), Irene Pivetti a Peter Gomez: “Ho sofferto tanto dopo che Bossi mi cacciò dalla Lega. Ma ogg… - ilfattovideo : La Confessione (Nove), Mario Giordano a Peter Gomez: “Renzi in passato mi confidò di volersi candidare col centro-d… -