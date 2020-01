La Coca cola lascia l'Italia, Giorgia Meloni: "Questo governo distrugge l'economia" (Di venerdì 17 gennaio 2020) Roberto Chifari Il leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, interviene, sui primi effetti della sugar e plastic tax. Alcune aziende Italiane hanno deciso di delocalizzare tutta la produzione in Albania La Sibeg di Catania lascia l'Italia e delocalizza in Albania a causa della tassa contenuta nella manovra 2020. Un duro colpo per l'economia siciliana e un ancora più duro colpo per l'economia Italiana. "Grazie alla plastic tax e alla sugar tax lo storico impianto Coca cola di Catania verrà delocalizzato in Albania, dove c'è la flat tax al 15 per cento, mentre qui da noi le imposte superano ormai il 60 per cento - scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni -. Un duro colpo non solo per i lavoratori e il territorio, ma per lo stesso Stato Italiano: con le sue tasse il governo grillo-piddino sta letteralmente distruggendo l'economia nazionale. ... Leggi la notizia su ilgiornale

