La cittadinanza onoraria per Segre a Verona e il tentativo della destra di smarcarsi dalle accuse di razzismo (Di venerdì 17 gennaio 2020) Unanimità: 30 voti a favore. Così il Consiglio comunale di Verona ha deciso di dare a Liliana Segre la cittadinanza onoraria. Un riconoscimento che negli ultimi mesi è stato deciso da tanti altri comuni. Basta fare una veloce ricerca su Google per vedere che il 9 dicembre dello scorso anno la senatrice a vita aveva ricevuto la cittadinanza onoraria dal comune di Torino, o il 24 novembre a Nomi, provincia di Trento. E ancora Guglionesi, in Molise, a Barletta, in Puglia, e Civitella, in Toscana. Celebre è stato anche il caso di Biella. Prima il consiglio comunale aveva rifiutato la proposta che voleva attribuire a Segre la cittadinanza onoraria, una scelta sostenuta dai voti della maggioranza di centrodestra. Da qui le polemiche, e il rifiuto di Ezio Greggio di ricevere la stessa onorificenza. Qualche giorno dopo, la maggioranza ci ripensa e decide di attribuire alla ... Leggi la notizia su open.online

