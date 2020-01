La Casa di Carta, TPI intervista Raquel: “Criticano la serie perché dà potere alle donne. Il capitalismo è la causa dei disastri ambientali” (Di venerdì 17 gennaio 2020) La Casa di Carta, Itziar Ituno: “potere alle donne, il capitalismo fa disastri” “Viviamo in un mondo in cui gli esempi di bellezza non rappresentano la realtà, ma una società stereotipata. Noi donne dobbiamo cambiare il nostro modo di vivere, prendendoci più cura di noi stesse”. Così Itziar Ituno, l’ormai celebre ispettore Raquel Murillo ne La Casa di Carta, si schiera a favore di un mondo più libero e meno condizionato dagli stereotipi che, da sempre, limitano le donne in ogni campo della vita. Itziar Ituno nasce a Basauri, nei Paesi Baschi, e, già nel 2014, comincia a recitare nel film Loreak, fra i cinque selezionati per rappresentare la Spagna agli Oscar di quell’anno. Ma è dal 2017, con La Casa di Carta, che raggiunge la fama internazionale interpretando l’ispettore Raquel Murillo. TPI l’ha intervistata. Come ci si sente ad essere uno dei personaggi principali ... Leggi la notizia su tpi

