La cannabis sativa a tavola (Di venerdì 17 gennaio 2020) I derivati della cannabis sativa possono essere usati come alimenti, ingredienti e integratori alimentari. L’importante è che il loro contenuto di principio attivo THC (tetraidrocannabinolo) sia estremamente ridotto, quando non prossimo allo zero. Italia Oggi spiega oggi come funziona la legge sulla cannabis a tavola, che coinvolge i semi di canapa e della farina da questi ottenuta, ma anche l’olio ricavato dalle sementi di cannabis. I semi, peraltro, potranno essere utilizzati in qualsiasi forma; anche triturati, spezzettati, macinati. Ma quali alimenti si producono con la canapa? Secondo Coldiretti: «C’è un vero e proprio boom, che va dai biscotti ai taralli, dal pane alla farina, fino all’olio. E c’è anche chi la usa per produrre ricotta, tofu e una gustosa bevanda vegana, oltre alla birra». Il via libera arriva attraverso un decreto del ministero della salute del quattro novembre ... Leggi la notizia su nextquotidiano

cannabis sativa - di stupefacente c'è solo l'ignoranza : La Cannabis Sativa è un’erbacea robusta è dotata di una straordinaria rapidità di crescita anche con poca acqua a disposizione. Questa erbacea - che solo generalizzazioni dettate da ignoranza possono assimilare alla Cannabis stupefacente - viene utilizzata da almeno 10mila anni.Stiamo parlando della canapa industriale, quella impiegata per la produzione di un’infinità di articoli, tra cui carta, plastica ...

