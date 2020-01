La bomba d’acqua (Di venerdì 17 gennaio 2020) Questa settimana, l’ufficio meteorologico del Nuovo Galles del Sud, Australia, ha fatto un annuncio fiducioso che ha sollevato gli spiriti di tutto il mondo. Una “bomba d’acqua” minaccerebbe di cadere nei prossimi giorni per porre fine una volta per tutte, all’incessante incendio che ha ucciso 1.000 milioni di animali, 30 persone e 10 milioni di ettari di terra bruciati. Nei giorni precedenti, il ​​paese aveva visto il precipitarsi di qualche goccia d’acqua, che è caduta come una benedizione facendo piangere i pompieri. Ma erano proprio come lacrime rinfrescanti, che non hanno risolto nulla. Fino ad oggi, per confermare a tutti gli australiani e tanti milioni di persone che sono rimaste vigili, che la speranza è l’ultima cosa da perdere, e che le preghiere sono state ascoltate, arriverà una mano dal cielo. Si dice che la prima pioggia significativa da mesi, ... Leggi la notizia su bigodino

