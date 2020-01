L.elettorale: Sisto, ‘sentenza Consulta non sia alibi per accordi opachi’ (Di venerdì 17 gennaio 2020) Roma, 17 gen. (Adnkronos) – ‘Per un confronto costruttivo sulla legge elettorale occorre tenere a mente qualche punto fermo. Uno su tutti è che la bocciatura del referendum sul maggioritario da parte della Corte costituzionale non può e non deve essere per nessuno un alibi per una riforma che miri alla mancanza di trasparenza verso gli elettori e all’ingovernabilità”. Lo dichiara il deputato e capogruppo di Forza Italia in Commissione Affari costituzionali Francesco Paolo Sisto.‘Tra le tante bandiere ammainate dai 5 Stelle – prosegue -, vi è anche quella della chiarezza verso i cittadini contro ogni accordo opaco. La principale espressione di questo è la possibilità per gli elettori di conoscere, al momento del voto, con chi e con quali propositi ciascuna forza politica intende governare il Paese. Per questo, auspichiamo un ravvedimento operoso ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

