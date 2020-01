L.elettorale: Delrio, ‘soglia sotto 5% non ha senso’ (Di venerdì 17 gennaio 2020) Roma, 17 gen. (Adnkronos) – ‘Il vero rischio è che in Parlamento queste spinte al particolarismo vincano e si abbassi questa soglia del 5%. Noi del Pd siamo perché la soglia non si muova. Se la soglia deve essere il 2 o il 3 % allora tanto vale non farla”. Lo ha detto Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera questa mattina su Rai Radio1 a Radio anch’io. L'articolo L.elettorale: Delrio, ‘soglia sotto 5% non ha senso’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

TV7Benevento : L.elettorale: Delrio, 'soglia sotto 5% non ha senso'... - TV7Benevento : L.elettorale: Delrio, 'Salvini rispetti Consulta'... - ulisse470 : @graziano_delrio @radioanchio tanto di voti ne prenderete ben pochi... potete fare la legge elettorale che volete ma a casa andrete.... -