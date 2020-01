King Richard | Jon Bernthal allenerà le sorelle Williams? (Di venerdì 17 gennaio 2020) Vi piace il tennis? Di certo avrete sentito parlare delle leggendarie sorelle Williams che quasi fino ad oggi hanno dominato il campo internazionale, nel doppio così come nel singolo. Serena Williams è certamente quella che ha vinto di più rispetto alla sorella, arrivando a vincere perfino i 4 slam della stagione per ben due volte. … L'articolo King Richard Jon Bernthal allenerà le sorelle Williams? proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: #JonBernthal è in trattative per unirsi al cast di #KingRichard, film incentrato sulla vicenda del coach Richard Williams… - MoviesAsbury : #JonBernthal è in trattative per unirsi al cast di #KingRichard, film incentrato sulla vicenda del coach Richard Wi… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Jon Bernthal sarà in King Richard nel ruolo del coach Rick Macci -