Khamenei alla preghiera del venerdì: “Abbiamo dato uno schiaffo agli arroganti, ora la vittoria. Trump un clown” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Iran, Khamenei presiede la preghiera del venerdì a Teheran: “Abbiamo dato uno schiaffo in faccia agli Usa. Ora la vittoria. Trump è un clown”. L’Ayatollah Ali Khamenei presiede la preghiera del venerdì (l’ultima volta nel 2012) e coglie l’occasione per sferrare un duro attacco agli Stati Uniti. E ovviamente a Donald Trump, definito come un clown che finge di fare gli interessi del popolo iraniano. Iran, Khamenei alla preghiera del venerdì a Teheran: “Abbiamo dato uno schiaffo agli Usa, il volere di allah è continuare il cammino e conquistare la vittoria” Nel corso della preghiera del venerdì a Teheran, l’Ayatollah Ali Khamenei, in occasione del suo sermone, ha attaccato gli Stati Uniti, il presidente statunitense Donald Trump e i paesi occidentali. “Nelle ultime due settimane ci sono state giornate amare e dolci, un punto di svolta ... Leggi la notizia su newsmondo

g_natalizia : RT @Geopoliticainfo: ????#Khamenei sulle manifestazioni: 'Quei pagliacci che sostengono di essere dietro il popolo sono bugiardi. Sono manipo… - Ss51202463 : RT @NamanTarcha: #Iran La guida religiosa suprema iraniana Ali Khamenei: Hanno assassinato un valoroso leader. Nostra risposta é solo uno s… - AgnelloMistico : RT @NamanTarcha: #Iran La guida religiosa suprema iraniana Ali Khamenei: Hanno assassinato un valoroso leader. Nostra risposta é solo uno s… -